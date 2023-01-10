Макинрой о Медведеве: «Он до сих пор не оправился после поражения от Рафы в прошлогоднем финале Australian Open»

Экс-первая ракетка мира Джон Макинрой прокомментировал спад в игре Даниила Медведева. В прошлом году россиянин уступил Рафаэлю Надаля в финале Australian Open, ведя 2:0 по сетам.

«На мой взгляд, Медведев до сих пор не оправился после поражения от Рафы в прошлогоднем финале Australian Open. Ему нужно полностью изменить свое мышление, потому что он был первой ракеткой мира, а сейчас опустился на седьмую строчку – это довольно драматичное падение для того, кто был так близок к победе на Australian Open.

Такое поражение может засесть в голове. Я проиграл Ивану Лендлу на «Ролан Гаррос»-1984 и почти смирился с этим к настоящему моменту. Думаю, Даниилу было тяжело – ты зашел так далеко, а победа уже перед тобой, после такого сложно продолжать двигаться вперед. Мне повезло выиграть «Уимблдон» сразу после того поражения, это помогло переживать все не так болезненно, но такие моменты не забываются. Но нужно уметь учиться на своих ошибках. У него достаточно опыта, чтобы использовать это в свою пользу.

То, что происходит на Украине и то, что россиянам не разрешили играть на «Уимблдоне», конечно, на него влияет. Это влияет на всех, но особенно на украинцев и россиян, что делает ситуацию сложнее. Этот год был странным и ужасным во многом из-за этой ситуации, так что это отражается и на Данииле.

Андрей Рублев – еще один парень – он говорил правильные слова и просил мира после своих матчей, и это прекрасно. Но, конечно, нужно держать в уме, что это влияет на всех парней и девушек из этих стран».

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