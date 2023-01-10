Зверев впервые после обвинений в домашнем насилии появился в рекламной кампании adidas
Adidas представил новую коллекцию к стартующему 16 января Australian Open. В рекламной кампании они задействовали Стефаноса Циципаса, Феликса Оже-Альяссима и Александра Зверева.
Это первое появление Зверева в промо-роликах компании после того, как обвинения против него выдвинула его бывшая девушка Ольга Шарыпова.
Шарыпова впервые заявила о домашнем насилии со стороны немца в октябре 2020-го, а расследование ATP запустила в октябре 2021-го.
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