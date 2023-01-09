Радукану о том, что снялась с первого турнира в 2023-м: «Было очень обидно, потому что я прекрасно чувствовала себя перед сезоном и была очень довольна физподготовкой»

Теги WTA Эмма Радукану Теннис

Бывшая 10-я ракетка мира Эмма Радукану рассказала о восстановлении после травмы, которую получила в Окленде. Они поскользнулась на корте по ходу второго круга.

«Честно говоря, на прошлой неделе было очень обидно, потому что я прекрасно чувствовала себя перед сезоном и была очень довольна физподготовкой. А на корте со мной произошел несчастный случай, и я не знаю, как могла бы это предотвратить.

Если честно, я не забегаю далеко вперед и просто стараюсь каждый день добиваться как можно большего прогресса.

Посмотрим, надеюсь, к понедельнику – или когда для меня начнется турнир – я буду в порядке и готова. Но мы просто живем сегодняшним днем и не ждем слишком многого на данном этапе».

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2 комментария

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Йенс Мустерманн
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Вроде как фотографировалась в Мельбурне, так что турнир она не пропустит.
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Eraser17
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как же она уже надоела…в одну топку с Осакой.
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