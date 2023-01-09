Павлюченкова о поражении в Аделаиде: «Несмотря на результат, очень рада вернуться после семи месяцев без соревнований»

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Олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями от первого официального матча с мая. Сегодня в первом круге в Аделаиде она проиграла Жиль Тайкманн – 5:7, 4:6.

«Несмотря на результат, очень рада вернуться после семи месяцев без соревнований. Ценю поддержку, которую получила в Аделаиде.

Увидимся на Australian Open», – написала Павлюченкова, досрочно завершившая прошлый сезон из-за травмы колена.

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