Павлюченкова о поражении в Аделаиде: «Несмотря на результат, очень рада вернуться после семи месяцев без соревнований»
Олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями от первого официального матча с мая. Сегодня в первом круге в Аделаиде она проиграла Жиль Тайкманн – 5:7, 4:6.
«Несмотря на результат, очень рада вернуться после семи месяцев без соревнований. Ценю поддержку, которую получила в Аделаиде.
Увидимся на Australian Open», – написала Павлюченкова, досрочно завершившая прошлый сезон из-за травмы колена.
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