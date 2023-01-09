Квитова о победе над Рыбакиной: «У нас было не так много розыгрышей, поэтому все сводилось к подаче и паре ударов. Рада, что была готова к каждому из них»

прокомментировала победу над в Аделаиде – 6:3, 7:5. Их единственную прошлую личную встречу в Остраве в 2022-м выиграла Рыбакина.

«Я старалась действовать быстрее, чем Елена. Она очень здорово играла [в Остраве]. Тогда был хороший матч, и я знаю, что она отлично подает. Я была сосредоточена на своей подаче и хотела дождаться возможности сделать брейк. Сегодня у меня хорошо шла подача, поэтому я очень довольна.

У нас было не так много розыгрышей, поэтому все сводилось к подаче и паре ударов. Я рада, что была готова к каждому из них».

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