Окленд (ATP). 1-й круг. Бублик сыграет с Гоффеном

Теги результаты ATP ASB Classic Теннис

Александр Бублик сыграет с Давидом Гоффеном в первом круге в Окленде.

ASB Classic

Окленд, Новая Зеландия

9 – 14 января 2023

ATP 250

Призовой фонд – 713 495 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Констан Лестьенн (Франция) – Педро Качин (Аргентина)

Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Бублик (Казахстан)

Дженсон Бруксби (США) – Фабио Фоньини (Италия)

Ришар Гаске (Франция) – Киранпал Панну (Новая Зеландия)

Адриан Маннарино (Франция) – Джей-Джей Вульф (США)

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