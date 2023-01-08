Окленд (ATP). 1-й круг. Бублик сыграет с Гоффеном
Александр Бублик сыграет с Давидом Гоффеном в первом круге в Окленде.
ASB Classic
Окленд, Новая Зеландия
9 – 14 января 2023
ATP 250
Призовой фонд – 713 495 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Констан Лестьенн (Франция) – Педро Качин (Аргентина)
Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Бублик (Казахстан)
Дженсон Бруксби (США) – Фабио Фоньини (Италия)
Ришар Гаске (Франция) – Киранпал Панну (Новая Зеландия)
Адриан Маннарино (Франция) – Джей-Джей Вульф (США)
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