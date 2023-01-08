Корда перед Australian Open: «Я знаю, на что способен. Просто жду свое время»

Теги Australian Open ATP Себастьян Корда Теннис

Финалист турнира в Аделаиде Себастьян Корда рассказал о настрое на Australian Open.

– В прошлом году у меня бывало, что я один турнир проведу хорошо, а следующий – не очень здорово. Я набирался опыта. А потом вышел в финал на двух турнирах вперед и многому научился. Надеюсь, я смогу это использовать.

Конечно, сейчас турнир будет другой, «Большой шлем». Но я верю в себя. Могу очень хорошо выступить.

– Есть ощущение, что вы можете обыграть любого?

– Игра для этого у меня точно есть. Нужно родителей за это поблагодарить. Я знаю, на что способен. Просто жду свое время.

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1 комментарий

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encaro_one
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Он в сеянные попал. Уже неплохо.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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