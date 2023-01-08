Корда перед Australian Open: «Я знаю, на что способен. Просто жду свое время»

Финалист турнира в Аделаиде Себастьян Корда рассказал о настрое на .

– В прошлом году у меня бывало, что я один турнир проведу хорошо, а следующий – не очень здорово. Я набирался опыта. А потом вышел в финал на двух турнирах вперед и многому научился. Надеюсь, я смогу это использовать.

Конечно, сейчас турнир будет другой, «Большой шлем». Но я верю в себя. Могу очень хорошо выступить.

– Есть ощущение, что вы можете обыграть любого?

– Игра для этого у меня точно есть. Нужно родителей за это поблагодарить. Я знаю, на что способен. Просто жду свое время.

Джокович кричал на ложу, гонял болбоев, нервничал – но отыграл матчбол и взял 92-й титул в карьере

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе