Носкова о выходе в финал в Аделаиде: «Мне просто очень повезло»

Теги WTA Adelaide International Линда Носкова Теннис

Линда Носкова рассказала, с какими ожиданиями начинала турнир в Аделаиде. 18-летняя чешка из квалификации вышла в финал турнира WTA 500.

– Изначально хотела выиграть первый круг квалификации, затем, возможно, пройти еще дальше (улыбается). Но да, я была в одном очке от поражения в первом круге квалификации. Мне просто очень повезло.

– Когда в матче что-то идет не по плану, вы выглядите так, будто вас ничего не беспокоит. Вы над этим работаете или это особенность вашего характера?

– Я вообще над этим не работаю. У меня такой характер, и я рада быть такой. Не очень эмоциональной даже после побед или поражений. Это здорово. Но иногда люди думают: «Это что-нибудь для тебя значит?» И я такая: «Да, конечно, но я просто это не показываю» (улыбается).

– Это помогает вам в сложных ситуациях на корте?

– Да, много раз. Это много раз помогало выигрывать или переворачивать ход матчей в мою пользу. Так что это мое преимущество.

За титул 102-я ракетка мира сыграет с Ариной Соболенко.

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2 комментария

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Mariaduk
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Это да. Играй Азаренко хотя бы на 25 % от того как она играла в предыдущем матче или в первом матче, это был бы вынос Носковой в двух сетах с разгромным счетом. А так даже играя в полноги и не особо стараясь, Вика сама позволила тебе с трудом отскочить на решающем ТБ.
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Dym86
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Она ещё и скромница )
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