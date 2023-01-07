Носкова о выходе в финал в Аделаиде: «Мне просто очень повезло»

Линда Носкова рассказала, с какими ожиданиями начинала турнир в Аделаиде. 18-летняя чешка из квалификации вышла в финал турнира WTA 500.

– Изначально хотела выиграть первый круг квалификации, затем, возможно, пройти еще дальше (улыбается). Но да, я была в одном очке от поражения в первом круге квалификации. Мне просто очень повезло.

– Когда в матче что-то идет не по плану, вы выглядите так, будто вас ничего не беспокоит. Вы над этим работаете или это особенность вашего характера?

– Я вообще над этим не работаю. У меня такой характер, и я рада быть такой. Не очень эмоциональной даже после побед или поражений. Это здорово. Но иногда люди думают: «Это что-нибудь для тебя значит?» И я такая: «Да, конечно, но я просто это не показываю» (улыбается).

– Это помогает вам в сложных ситуациях на корте?

– Да, много раз. Это много раз помогало выигрывать или переворачивать ход матчей в мою пользу. Так что это мое преимущество.

За титул 102-я ракетка мира сыграет с Ариной Соболенко.

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