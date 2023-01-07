18-летняя Носкова вышла в финал в Аделаиде: прошла квалификацию, в двух матчах отыграла матчболы, победила двух соперниц из топ-10

Теги WTA Онс Жабер Adelaide International Линда Носкова Теннис

102-я ракетка мира Линда Носкова обыграла №2 Онс Жабер в полуфинале турнира в Аделаиде – 6:3, 1:6, 6:3.

Носкова в двух матчах уходила с матчболов: в первом круге квалификации против Анны Калинской при счете 6:7 на решающем тай-брейке и в четвертьфинале с Викторией Азаренко при 5:6 в третьем сете.

До этой недели у нее было всего две победы над топ-100, а теперь – восемь.

Кроме того, 18-летняя чешка победила в Аделаиде двух теннисисток топ-10 – Жабер и Дарью Касаткину. Она впервые в карьере вышла в финал WTA. За счет этого она гарантированно дебютирует в топ-60 и может войти в топ-50 в случае победы.

За титул Носкова поборется с Ариной Соболенко.

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7 комментариев

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mcivsche
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Ответ ДоминаторТенниса
Еще в кино любят сниматься.
а так же азиатки, африканки, южноамериканки ...
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mcivsche
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была бы британкой, то получила бы уже сотню "оскаров", а то бы в пиаре переплюнула китайскую Эмму
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Aryna Lapko
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Лохо ее еще в черный список не занес?)
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ДоминаторТенниса
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Ответ nick-basil
Чехия великая теннисная держава. Вот очередной "продукт"
Еще в кино любят сниматься.
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Dym86
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Ответ Додик Аксель
Импонирует Линда не только зрелой своей игрой в 18 лет, но и поведением на корте. Сыграет удачно, выиграет розыгрыш или гейм, никаких тебе победных кличей и вскидыванием руки. Сыграет неудачно, даже на убойном мяче у сетки, никаких стетаний и истерик, только покачает головой, как же так. Вот ей добавить бы хорошей движухи на корте. После ударов застаивается на месте. Завтра должен быть интересный финал.
Тогда вам должно быть очень импонирует Рыбакина )))
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nick-basil
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Чехия великая теннисная держава. Вот очередной "продукт"
+3
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Додик Аксель
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Импонирует Линда не только зрелой своей игрой в 18 лет, но и поведением на корте. Сыграет удачно, выиграет розыгрыш или гейм, никаких тебе победных кличей и вскидыванием руки. Сыграет неудачно, даже на убойном мяче у сетки, никаких стетаний и истерик, только покачает головой, как же так. Вот ей добавить бы хорошей движухи на корте. После ударов застаивается на месте. Завтра должен быть интересный финал.
+3
0
+3
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