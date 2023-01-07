18-летняя Носкова вышла в финал в Аделаиде: прошла квалификацию, в двух матчах отыграла матчболы, победила двух соперниц из топ-10

102-я ракетка мира Линда Носкова обыграла №2 Онс Жабер в полуфинале турнира в Аделаиде – 6:3, 1:6, 6:3.

Носкова в двух матчах уходила с матчболов: в первом круге квалификации против Анны Калинской при счете 6:7 на решающем тай-брейке и в четвертьфинале с Викторией Азаренко при 5:6 в третьем сете.

До этой недели у нее было всего две победы над топ-100, а теперь – восемь.

Кроме того, 18-летняя чешка победила в Аделаиде двух теннисисток топ-10 – Жабер и Дарью Касаткину. Она впервые в карьере вышла в финал WTA. За счет этого она гарантированно дебютирует в топ-60 и может войти в топ-50 в случае победы.

За титул Носкова поборется с Ариной Соболенко.

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