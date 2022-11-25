Капитан Италии о том, что они обыграли американцев без №1 в мире Рама: «Фиш согласился, что в этом формате нужно иметь надежную пару»

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Капитан сборной Италии в Кубке Дэвиса Филиппо Воландри прокомментировал победу над США в решающем парном матче в рамках четвертьфинала.

Фабио Фоньини и Симоне Болелли обыграли Томми Пола и Джека Сока – 6:4, 6:4. После матча болельщики критиковали капитана сборной США Марди Фиша за то, что он не взял в Малагу Раджива Рама – первую ракетку мира в парном разряде.

«Я разговаривал с Марди Фишем, потому что мы знаем друг друга всю жизнь. Он согласился, что в этом формате нужно иметь надежную пару.

У нас нет пары лучше, чем Фабио и Симоне. Они хотели выиграть гораздо больше, чем американцы, и были гораздо сыграннее».

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