Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение

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Новак Джокович рассказал, как провел Рождественский сочельник.

«Я очень рад, что вчера у меня была возможность попасть на церковную службу в полночь. Мы закончили примерно в 11 часов, и как только я освободился от всех дел после матча, мы с братом и спарринг-партнером пошли в церковь.

Это прекрасно, потому что таким образом мы не только отдаем дань уважения нашей религии, нации и народу, но и сближаемся с сербским сообществом, которое меня так сильно поддерживало и заряжало энергией на этой неделе. И в целом на протяжении моей карьеры тоже, но особенно на этой неделе, когда я впервые вернулся в Австралию после событий годичной давности.

Они были со мной с первого дня, благодаря им здесь я чувствую себя как дома. Думаю, поход в церковь – меньшее, что я мог сделать, чтобы с ними сблизиться».

Фото: инстаграм Джоковича

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4 комментария

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Helga Kl
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Ответ Daaannn1k
Развивать духовные ценности это одно из самых выжных и ключевых факторов который человек должен уметь в своей жизни. Кто то может поспорить и сказать что это не важно, это не нужно, итд. Но именно богатый и развитый внутренний мир помогает в тяжелые моменты собраться и смотреть на происходящее с другого угла. Новак, молодец!
Привет, да, он необыкновенный)
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nick-basil
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Абсолютное уважение сербу
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Daaannn1k
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Развивать духовные ценности это одно из самых выжных и ключевых факторов который человек должен уметь в своей жизни. Кто то может поспорить и сказать что это не важно, это не нужно, итд. Но именно богатый и развитый внутренний мир помогает в тяжелые моменты собраться и смотреть на происходящее с другого угла.
Новак, молодец!
+3
-2
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dedpihto59
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