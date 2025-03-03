Гауфф посетила церемонию вручения «Оскара»

Коко Гауфф посетила церемонию вручения премии «Оскар».

«Я играю в теннис, поэтому не привыкла к гламуру, но приятно нарядиться для такого дня», – сказала Гауфф, пришедшая в желтом платье от Miu Miu.

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