В Открытой эре теннисистки повесили 17 двойных баранок в финалах WTA

Эмма Наварро разгромила Эмильяну Аранго в финале турнира в Мериде – 6:0, 6:0.

Это 17-й раз в Открытой эре, когда теннисистка повесила двойную баранку в финале турнира WTA .

В XXI веке это происходило всего четыре раза: