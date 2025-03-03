В Открытой эре теннисистки повесили 17 двойных баранок в финалах WTA
Эмма Наварро разгромила Эмильяну Аранго в финале турнира в Мериде – 6:0, 6:0.
Это 17-й раз в Открытой эре, когда теннисистка повесила двойную баранку в финале турнира WTA.
В XXI веке это происходило всего четыре раза:
Квебек-2006. Марион Бартоли – Ольга Пучкова – 6:0, 6:0;
Сидней-2013. Агнешка Радванска – Доминика Цибулкова – 6:0, 6:0;
Бухарест-2016. Симона Халеп – Анастасия Севастова – 6:0, 6:0;
Рим-2021. Ига Швентек – Каролина Плишкова – 6:0, 6:0.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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