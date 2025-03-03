3

В Открытой эре теннисистки повесили 17 двойных баранок в финалах WTA

Эмма Наварро разгромила Эмильяну Аранго в финале турнира в Мериде – 6:0, 6:0.

Это 17-й раз в Открытой эре, когда теннисистка повесила двойную баранку в финале турнира WTA.

В XXI веке это происходило всего четыре раза:

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoWTA
logoМарион Бартоли
logoАгнешка Радванска
logoДоминика Цибулкова
logoОльга Пучкова
logoСимона Халеп
logoИга Швентек
logoКаролина Плишкова
logoАнастасия Севастова
logoЭмма Наварро
logoЭмильяна Аранго
Mérida Open Akron
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Сафиуллин, Бублик, Нисикори и Фонсека заявились на «Челленджер 175» в Финиксе
4вчера, 20:32
Соболенко начала 250-ю неделю в топ-10
6вчера, 19:44
Алькарас проводит 150-ю неделю в топ-10
2вчера, 19:11
Циципас посчитал количество мячей, которое используется в туре за сезон
4вчера, 18:26
Тарпищев о том, что советовал Шнайдер не есть сладкое: «Судя по всему, она прислушалась»
9вчера, 17:52
Надаль о равных призовых: «Возможности должны быть равными. А зарплаты? Нет. В этом нет несправедливости»
6вчера, 16:40
Маррей поедет с Джоковичем на «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами
7вчера, 15:25
Фонсека завел тикток
5вчера, 15:12
Соболенко и Байлс номинированы на приз лучшей спортсменке года от Laureus
15вчера, 13:06
Алькарас, Ферстаппен и Дюплантис – среди номинантов на приз лучшему спортсмену года от Laureus
6вчера, 12:34
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15