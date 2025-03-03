Рейтинг WTA. Мирра Андреева выпала из топ-10, Наварро стала №8
Мирра Андреева выпала из топ-10 по итогам прошедшей недели.
Чемпионка Мериды Эмма Наварро поднялась на две позиции и стала №8.
Положение на 3 марта 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|9076
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|7985
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|6333
|4 (4)
|Джессика Пегула (США)
|5251
|5 (5)
|Мэдисон Киз (США)
|4679
|6 (6)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4518
|7 (7)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|4328
|8 (10)
|Эмма Наварро (США)
|4009
|9 (8)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|3780
|10 (11)
|Паула Бадоса (Испания)
|3746
|11 (9)
|Мирра Андреева (Россия)
|3720
|12 (12)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3116
|13 (13)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2908
|19 (21)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2158
|24 (19)
|Марта Костюк (Украина)
|1955
|25 (25)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1945
|33 (35)
|Анна Калинская (Россия)
|1634
|34 (35)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1564
|38 (26)
|Кэти Болтер (Великобритания)
|1421
|40 (38)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1348
|51 (50)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1161
|60 (60)
|Полина Кудерметова (Россия)
|1004
|68 (51)
|Юань Юэ (Китай)
|950
|75 (73)
|Камилла Рахимова (Россия)
|907
|80 (133)
|Эмильяна Аранго (Колумбия)
|907
|82 (74)
|Анна Блинкова (Россия)
|862
|85 (103)
|Майя Джойнт (Австралия)
|839
|93 (91)
|Эрика Андреева (Россия)
|775
|94 (111)
|Айла Томлянович (Австралия)
|764
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости