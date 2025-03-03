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Рейтинг WTA. Мирра Андреева выпала из топ-10, Наварро стала №8

Мирра Андреева выпала из топ-10 по итогам прошедшей недели.

Чемпионка Мериды Эмма Наварро поднялась на две позиции и стала №8.

PIF WTA Rankings

Положение на 3 марта 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9076
2 (2) Ига Швентек (Польша) 7985
3 (3) Коко Гауфф (США) 6333
4 (4) Джессика Пегула (США) 5251
5 (5) Мэдисон Киз (США) 4679
6 (6) Жасмин Паолини (Италия) 4518
7 (7) Елена Рыбакина (Казахстан) 4328
8 (10) Эмма Наварро (США) 4009
9 (8) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3780
10 (11) Паула Бадоса (Испания) 3746
11 (9) Мирра Андреева (Россия) 3720
12 (12) Дарья Касаткина (Россия) 3116
13 (13) Диана Шнайдер (Россия) 2908
19 (21) Екатерина Александрова (Россия) 2158
24 (19) Марта Костюк (Украина) 1955
25 (25) Людмила Самсонова (Россия) 1945
33 (35) Анна Калинская (Россия) 1634
34 (35) Анастасия Потапова (Россия) 1564
38 (26) Кэти Болтер (Великобритания) 1421
40 (38) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1348
51 (50) Вероника Кудерметова (Россия) 1161
60 (60) Полина Кудерметова (Россия) 1004
68 (51) Юань Юэ (Китай) 950
75 (73) Камилла Рахимова (Россия) 907
80 (133) Эмильяна Аранго (Колумбия) 907
82 (74) Анна Блинкова (Россия) 862
85 (103) Майя Джойнт (Австралия) 839
93 (91) Эрика Андреева (Россия) 775
94 (111) Айла Томлянович (Австралия) 764
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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