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Мерида (WTA). Финал. Наварро не отдала ни гейма Аранго

Эмма Наварро разгромила Эмильяну Аранго в финале в Мериде.

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Mérida Open Akron

Мерида, Мексика

24 февраля – 2 марта 2025

WTA 500

Призовой фонд – $1 064 510

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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Mérida Open Akron
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