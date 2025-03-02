Алькарас и Соболенко считают, что лучшим актером из теннисистов был бы Джокович, Мирра Андреева – что сама стала бы хорошей актрисой

Теннисисты рассказали, кто из них мог бы стать актером.

«Кто из тура был бы лучшим актером?»

Арина Соболенко и Карлос Алькарас считают, что Новак Джокович . Сам серб назвал Андрея Рублева , потому что тот «подошел бы хорошо для экшена из-за его энергии и харизмы». Рублев думает, что лучшим актером стал бы Григор Димитров .

Коко Гауфф предположила, что им мог бы быть Маттео Берреттини : «У него актерский и голливудский вайб». Алекс де Минаур тоже назвал итальянца: «Он был бы классическим актером ромкомов».

Каспер Рууд думает, что «классным актером» был бы Даниил Медведев . Россиянин предположил, что им мог бы стать Карен Хачанов : «Он немного похож на Лиама Хемсворта». Мирра Андреева тоже назвала Хачанова.

Стефанос Циципас посчитал лучшим кандидатом Ника Кириоса , потому что тот был бы «хорошей звездой». Томми Пол предложил Тэйлора Фрица .

«Кто из тура был бы лучшей актрисой?»

Новак Джокович и Алекс де Минаур назвали Соболенко. «Она индивидуальна, у нее есть характер, она танцует, снимает видео», – сказал австралиец.

Мирра Андреева думает, что сама хорошо подошла бы на эту роль: «Может быть, это самовлюбленно, но мне кажется, что я была бы хороша в актерском мастерстве. Так что я выбираю себя. И еще Арина Соболенко была бы хорошей [актрисой]».

Соболенко считает, что на эту роль подошла бы Онс Жабер . Алькарас и Медведев выбрали Гауфф, а сама американка – Слоун Стивенс: «У нее очень белые зубы и она будто похожа на актрису». Циципас назвал Циньвэнь Чжэн .

Томми Пол упомянул Эмму Наварро , а Каспер Рууд – Жасмин Паолини : «У нее был хороший прошлый сезон, так что она могла бы быть отличным персонажем в кино».