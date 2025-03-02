Алькарас и Соболенко считают, что лучшим актером из теннисистов был бы Джокович, Мирра Андреева – что сама стала бы хорошей актрисой
«Кто из тура был бы лучшим актером?»
Арина Соболенко и Карлос Алькарас считают, что Новак Джокович. Сам серб назвал Андрея Рублева, потому что тот «подошел бы хорошо для экшена из-за его энергии и харизмы». Рублев думает, что лучшим актером стал бы Григор Димитров.
Коко Гауфф предположила, что им мог бы быть Маттео Берреттини: «У него актерский и голливудский вайб». Алекс де Минаур тоже назвал итальянца: «Он был бы классическим актером ромкомов».
Каспер Рууд думает, что «классным актером» был бы Даниил Медведев. Россиянин предположил, что им мог бы стать Карен Хачанов: «Он немного похож на Лиама Хемсворта». Мирра Андреева тоже назвала Хачанова.
Стефанос Циципас посчитал лучшим кандидатом Ника Кириоса, потому что тот был бы «хорошей звездой». Томми Пол предложил Тэйлора Фрица.
«Кто из тура был бы лучшей актрисой?»
Новак Джокович и Алекс де Минаур назвали Соболенко. «Она индивидуальна, у нее есть характер, она танцует, снимает видео», – сказал австралиец.
Мирра Андреева думает, что сама хорошо подошла бы на эту роль: «Может быть, это самовлюбленно, но мне кажется, что я была бы хороша в актерском мастерстве. Так что я выбираю себя. И еще Арина Соболенко была бы хорошей [актрисой]».
Соболенко считает, что на эту роль подошла бы Онс Жабер. Алькарас и Медведев выбрали Гауфф, а сама американка – Слоун Стивенс: «У нее очень белые зубы и она будто похожа на актрису». Циципас назвал Циньвэнь Чжэн.
Томми Пол упомянул Эмму Наварро, а Каспер Рууд – Жасмин Паолини: «У нее был хороший прошлый сезон, так что она могла бы быть отличным персонажем в кино».
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