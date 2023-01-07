Алькарас пропустит Australian Open из-за травмы, полученной на тренировке
Первая ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на Australian Open.
«Когда я был на пике формы во время предсезонки, я получил травму из-за случайного неестественного движения на тренировке. На этот раз это полуперепончатая мышца правой ноги.
Я столько работал, чтобы выйти на свой лучший уровень для Австралии, но, к сожалению, не смогу сыграть на турнире в Коойонге и Australian Open. Это тяжело, но я должен сохранять оптимизм, восстанавливаться и смотреть вперед. Увидимся в 2024-м, Australian Open», – написал испанец.
Многовато стал ломаться уже в столь юном возрасте. Тревожно.
Теперь Джокович будет в топ-4 посева и уже в четвертьфинале могут с Медведевым свести по сетке. И если Новак выиграет 10 АО, то почти наверняка станет первой ракеткой после этого турнира.
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