Алькарас пропустит Australian Open из-за травмы, полученной на тренировке

Теги травмы Australian Open ATP Карлос Алькарас Теннис

Первая ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на Australian Open.

«Когда я был на пике формы во время предсезонки, я получил травму из-за случайного неестественного движения на тренировке. На этот раз это полуперепончатая мышца правой ноги.

Я столько работал, чтобы выйти на свой лучший уровень для Австралии, но, к сожалению, не смогу сыграть на турнире в Коойонге и Australian Open. Это тяжело, но я должен сохранять оптимизм, восстанавливаться и смотреть вперед. Увидимся в 2024-м, Australian Open», – написал испанец.

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8 комментариев

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And Justice for All
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Здоровье.
Многовато стал ломаться уже в столь юном возрасте. Тревожно.
Теперь Джокович будет в топ-4 посева и уже в четвертьфинале могут с Медведевым свести по сетке. И если Новак выиграет 10 АО, то почти наверняка станет первой ракеткой после этого турнира.
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Sincere
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Что-то невезение у него поперло. АО становится менее интересным
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qdr1k
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Ответ Йенс Мустерманн
Боже, теперь Рууд будет вторым сеянным на турнире. Нас ждёт, с высокой долей вероятности, самый коллапсный №1 в рейтинге, который не брал ничего выше грунтовых водокачек.
Его вина чем?
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Istianoff
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Нужно переходить под крыло доктора Фуэнтеса, ему явно нужен совет от старшего товарища.
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ekaterina_)))
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Капец((
Люблю Тима, нравится Карлос(
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Einn
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Жаль…
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Йенс Мустерманн
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Боже, теперь Рууд будет вторым сеянным на турнире.
Нас ждёт, с высокой долей вероятности, самый коллапсный №1 в рейтинге, который не брал ничего выше грунтовых водокачек.
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-2
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Карпесов
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зассал
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