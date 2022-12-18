Алькарас о подготовке к Australian Open: «Я решил пожертвовать турнирами в начале года, чтобы сосредоточиться на крупном»

Первая ракетка мира объяснил, почему не планирует играть официальные матчи перед . Он заявлен на выставочный турнир в Коойонге, который пройдет 10-12 января.

На этой неделе испанец вернулся к соревнованиям после травмы мышц живота.

«Я решил пожертвовать турнирами в начале года, чтобы сосредоточиться на крупном. Поэтому я сыграю только в Коойонге. Главное – прибавить и быть готовым».

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