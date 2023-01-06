В Окленде из-за дождя третий день подряд играют в зале

Теги ATP WTA ASB Classic Теннис

На турнире WTA в Окленде из-за дождя матчи третий день подряд проводятся в зале.

В среду все пять встреч прошли в помещении, в четверг только первый матч из восьми состоялся на открытом воздухе.

Сегодня первые три четвертьфинала тоже прошли в зале. Матч вечерней сессии между Каролиной Муховой и Ребекой Машаровой организаторы решили провести на открытом воздухе, так как погода позволяла, но дождь возобновился. Старт задержали на полтора часа, и в итоги перенесли игру на крытые корты.

Осадки в Окленде прогнозируются каждый день до конца этой недели, а также на следующей неделе во время турнира ATP.

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