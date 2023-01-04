Кудерметова, взяв у Андрееску 12 геймов подряд: «Когда уступала 0:4, сказала себе: «Я принимаю, что не могу играть очень хорошо каждый день»

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Девятая ракетка мира Вероника Кудерметова прокомментировала камбэк в матче против Бьянки Андрееску в Аделаиде (6:4, 6:0).

«Я очень довольна своим сегодняшним выступлением. Двенадцать геймов подряд – это что-то невероятное. Когда уступала 0:4, сказала себе: «Я принимаю, что не могу играть очень хорошо каждый день». Просто старалась бороться и все».

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