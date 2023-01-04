Хачанов о победе над Дрэйпером: «Я ждал очень трудного матча. Он хороший игрок и сейчас на подъеме»

прокомментировал победу над во втором круге в Аделаиде (6:4, 6:2).

«По правде говоря, я ждал очень трудного матча против Джека, потому что на у нас была хорошая битва, которая, к сожалению, закончилась не так, как я хотел: он снялся в конце третьего сета. Он здорово выступает, хороший игрок и сейчас на подъеме, он моложе меня.

Если честно, с начала и до конца я провел очень стабильный матч, показал очень хорошую игру».

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