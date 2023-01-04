Хачанов о победе над Дрэйпером: «Я ждал очень трудного матча. Он хороший игрок и сейчас на подъеме»

Теги US Open ATP Карен Хачанов Джек Дрэйпер Adelaide International Теннис

Карен Хачанов прокомментировал победу над Джеком Дрэйпером во втором круге в Аделаиде (6:4, 6:2).

«По правде говоря, я ждал очень трудного матча против Джека, потому что на US Open у нас была хорошая битва, которая, к сожалению, закончилась не так, как я хотел: он снялся в конце третьего сета. Он здорово выступает, хороший игрок и сейчас на подъеме, он моложе меня.

Если честно, с начала и до конца я провел очень стабильный матч, показал очень хорошую игру».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий