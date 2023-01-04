Медведев о матче с Кецмановичем: «Всегда лучше победить 6:0, чем 7:6, отыграв девять сетболов»

Теги ATP Карен Хачанов Даниил Медведев Миомир Кецманович Adelaide International Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Миомиром Кецмановичем во втором круге в Аделаиде (6:0, 6:3).

«Всегда лучше победить 6:0, чем 7:6, отыграв девять сетболов в партии, длившейся час двадцать. Но в теннисе не все так просто, иначе все были бы №1, а он у нас только один. Я очень доволен своим сегодняшним уровнем в матче против сильного соперника. Второй сет был сложнее, но мне удалось довести до победы, и я с нетерпением жду следующих матчей».

Теперь он поборется с Кареном Хачановым.

«На самом деле, не помню точно, где мы играли в последний раз. Мы оба очень изменились. Он очень сильный соперник, может победить любого. Сегодня он jобыграл Джека [Дрейпера], а это молодой парень на подъеме, так что жду сложного матча».

Медведев ведет в личных встречах 2:1. Он же выиграл прошлый матч – в 2019 году на «Мастерсе» в Канаде.

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1 комментарий

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Молодец Даниил!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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