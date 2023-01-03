Хуркач о матче с Вавринкой: «Я смотрел, как он выигрывает «Шлемы», а сейчас могу делить с ним корт, это очень приятно»

Хуберт Хуркач прокомментировал победу над Стэном Вавринкой на United Cup. Поляк победил со счетом 7:6(5), 6:4, а его сборная вышла из группы и теперь сыграет с Италией.

«Раньше мне не доводилось играть против Стэна, так что я очень ждал этого матча. Он невероятная легенда в нашем спорте. Я смотрел, как он выигрывает «Шлемы», а сейчас могу делить с ним корт, это очень приятно. Это определенно был значимый матч. Конечно, я счастлив добыть очко в копилку сборной Польши. Для нас это очень важно, мы продолжим бороться.

Я нашел свой ритм на подаче ближе к концу матча, и с задней линии наносил несколько хороших ударов. Это был очень, очень важный матч, и я рад, что играл в свой теннис на протяжении всей игры. Это была действительно тяжелая битва».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе