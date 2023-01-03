Джокович о победе над Лестьенном: «Учитывая, что это первый матч, я не могу жаловаться. Я очень хорошо играл»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» поделился впечатлениями от первого одиночного матча в сезоне. В Аделаиде он обыграл Констана Лестьенна (6:3, 6:2).

«Учитывая, что это первый матч, я не могу жаловаться. Я очень хорошо играл. Первые шесть геймов были очень напряженные, и я ни разу с ним не встречался. Он любит контратаковать, мало ошибается. У него непростая подача, он хорошо выбирает точки для удара. Но как только я сделал брейк при счете 3:2 в первом сете, мне показалось, что я прибавил и очень хорошо играл до конца матча очень».

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