Арина Соболенко: «Нас не допустили на «Уимблдон», и что это изменило? Ничего»

Пятая ракетка мира прокомментировала то, что ее не допустили на « »-2022, как и всех игроков из Беларуси и России.

«Я очень расстроена тем, что спорт смешивается с политикой. Мы просто спортсмены. Если бы мы могли как-то повлиять на ситуацию, мы бы повлияли, но мы ничего не можем.

Нас не допустили на «Уимблдон», и что это изменило? Ничего.

Я скучала по людям на «Уимблдоне», потому что атмосфера там потрясающая. Ты чувствуешь, что эти люди очень любят теннис. По ним я скучаю. Из-за них и из-за атмосферы я очень надеюсь, что смогу сыграть там в 2023-м.

Но если нас снова не допустят... Меня не волнует решение «Уимблдона». Единственное, по чему я скучаю, – это люди».

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