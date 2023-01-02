Арина Соболенко: «Нас не допустили на «Уимблдон», и что это изменило? Ничего»

Теги Уимблдон WTA Арина Соболенко Теннис

Пятая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала то, что ее не допустили на «Уимблдон»-2022, как и всех игроков из Беларуси и России.

«Я очень расстроена тем, что спорт смешивается с политикой. Мы просто спортсмены. Если бы мы могли как-то повлиять на ситуацию, мы бы повлияли, но мы ничего не можем.

Нас не допустили на «Уимблдон», и что это изменило? Ничего.

Я скучала по людям на «Уимблдоне», потому что атмосфера там потрясающая. Ты чувствуешь, что эти люди очень любят теннис. По ним я скучаю. Из-за них и из-за атмосферы я очень надеюсь, что смогу сыграть там в 2023-м.

Но если нас снова не допустят... Меня не волнует решение «Уимблдона». Единственное, по чему я скучаю, – это люди».

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4 комментария

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(Алекс Кросс
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значит не допустят ) Они все должны понимать что все их комменты и цитаты присматриваются под Особой Лупой ) и конечно вредят они своими не Теннисно Дипломатическими ответосами своей Карьере ) покритиковала бы картофельного фюрера... хоть как то ) Вон Джокович Мудро Молчал весь год и уже на АО ) хотя надежд никто не давал ..... )
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Eugenie Nation
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"Я очень расстроена тем, что спорт смешивается с политикой"

То есть, когда лука и прочие чинуши спонсировали ее за налоги беларусов, и любые победы использовали как политический капитал, все устраивало.
И правда, чего ж расстраиваться
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etozhelesha
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А какое она отношение имеет к Беларуси? Её дом в США
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Зорькин
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Вас допустили на "Уимблдон", и что это изменило?
Ничего. :))
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