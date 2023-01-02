Арина Соболенко: «Нас не допустили на «Уимблдон», и что это изменило? Ничего»
Пятая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала то, что ее не допустили на «Уимблдон»-2022, как и всех игроков из Беларуси и России.
«Я очень расстроена тем, что спорт смешивается с политикой. Мы просто спортсмены. Если бы мы могли как-то повлиять на ситуацию, мы бы повлияли, но мы ничего не можем.
Нас не допустили на «Уимблдон», и что это изменило? Ничего.
Я скучала по людям на «Уимблдоне», потому что атмосфера там потрясающая. Ты чувствуешь, что эти люди очень любят теннис. По ним я скучаю. Из-за них и из-за атмосферы я очень надеюсь, что смогу сыграть там в 2023-м.
Но если нас снова не допустят... Меня не волнует решение «Уимблдона». Единственное, по чему я скучаю, – это люди».
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То есть, когда лука и прочие чинуши спонсировали ее за налоги беларусов, и любые победы использовали как политический капитал, все устраивало.
И правда, чего ж расстраиваться
Ничего. :))