Соболенко о допуске на «Уимблдон»-2023: «Что бы они ни решили, это их решение. Меня «Уимблдон» не волнует»

прокомментировала возможность того, что « » допустит белорусов и россиян в 2023-м.

«Я эту ситуацию вообще не контролирую. Просто сижу и жду их решение. И случится то, что случится.

Если нас не допустят, я поеду домой, в Майами, хорошо проведу время с родными, проведу еще одну предсезонку. Что бы они ни решили, это их решение. Меня «Уимблдон» не волнует.

Я очень надеюсь, что они будут к нам чуть более открыты. Но как показал прошлый турнир, они не очень рады видеть белорусов и россиян».

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