Фриц о победе над Зверевым: «Трудно оценивать мой уровень. Он подарил мне довольно много очков»

Теги ATP Александр Зверев Тэйлор Фриц United Cup Теннис

Девятая ракетка мира Тэйлор Фриц прокомментировал победу над Александром Зверевым в рамках United Cup – 6:1, 6:4.

«Я хорошо себя чувствовал. Но трудно оценивать мой уровень, потому что он только возвращается после травмы, он еще не в форме. Он подарил мне довольно много очков.

Но я уверен, что он довольно быстро снова наберет форму».

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