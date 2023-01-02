Фриц о победе над Зверевым: «Трудно оценивать мой уровень. Он подарил мне довольно много очков»

Девятая ракетка мира прокомментировал победу над в рамках United Cup – 6:1, 6:4.

«Я хорошо себя чувствовал. Но трудно оценивать мой уровень, потому что он только возвращается после травмы, он еще не в форме. Он подарил мне довольно много очков.

Но я уверен, что он довольно быстро снова наберет форму».

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