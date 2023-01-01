Даниил Медведев: «Уверен, что смогу вернуться, возможно, даже на более высокий уровень, чем в прошлом году»

Теги ATP Доминик Тим Александр Зверев Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев рассказал, будет ли сезон-2023 еще тяжелее предыдущего из-за прогресса молодых игроков.

«У меня в карьере были тяжелые моменты, когда я проигрывал много матчей подряд – но мне всегда удавалось вернуться. И я уверен, что сейчас смогу вернуться, возможно, даже на более высокий уровень, чем в прошлом году.

Всегда тяжело, потому что всегда появляются новые игроки. Некоторые старые, может быть, играют чуть хуже, но они возвращаются. Например, Саша [Зверев] долго не играл, но он всегда может вернуться и претендовать на большие титулы.

Даже Доминик [Тим]. У него сейчас тяжелый момент, но он выигрывал «Шлем», так что любой момент может выигрывать матчи, выигрывать турниры.

Карлос [Алькарас] сейчас №1 в мире, потрясающе играет. Хороших игроков очень много. Иногда в первых кругах происходят сенсации, так что нужно как можно больше сосредотачиваться на себе, показывать свой лучший теннис. И тогда можно выигрывать «Большие шлемы» и крупные турниры».

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4 комментария

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Andry 72
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Удачи и больших побед в следующем году
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Lada_ok
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Вперёд Даниил - к победам и красивой игре!
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Angry_bear
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Отрадно, что у Даниила боевой настрой. Ему бы ещё добавить в психологии, выдержке, уверенности в себе. Стабильности опять же. Талантливейший теннисист, но к сожалению не всегда выступающий на своём уровне, как раз только в силу психологии... Удачи Даня!
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sa.lari
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пусть все получится
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