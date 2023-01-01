Бадоса о том, как Надаль помогал ей в матче с Дарт: «Он очень сильно меня поддерживал и постоянно об этом говорил»

рассказала, что ей подсказывал во время встречи с Хэрриет Дарт на United Cup (6:7(6), 7:6(5), 6:1).

«Он очень включен во все матчи. Я это очень ценю. Он очень сильно поддерживает.

Он давал мне некоторые советы по игре, говорил: будь очень агрессивна, особенно с форхенда, с подачи. И я старалась это делать. К тому же я была уставшей, так что нужно было атаковать.

А вообще он очень сильно меня поддерживал и постоянно об этом говорил».

Рассол помогает теннисистам – не от похмелья, а от судорог. Бадоса после него еще и била на 10 км/ч быстрее

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