Бадоса о том, как Надаль помогал ей в матче с Дарт: «Он очень сильно меня поддерживал и постоянно об этом говорил»
Паула Бадоса рассказала, что Рафаэль Надаль ей подсказывал во время встречи с Хэрриет Дарт на United Cup (6:7(6), 7:6(5), 6:1).
«Он очень включен во все матчи. Я это очень ценю. Он очень сильно поддерживает.
Он давал мне некоторые советы по игре, говорил: будь очень агрессивна, особенно с форхенда, с подачи. И я старалась это делать. К тому же я была уставшей, так что нужно было атаковать.
А вообще он очень сильно меня поддерживал и постоянно об этом говорил».
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