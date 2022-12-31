Вавринка о том, что он капитан Швейцарии на United Cup: «Мне очень нравится быть на скамейке, разговаривать с игроками»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» рассказал, как чувствует себя в статусе капитана сборной Швейцарии на United Cup.

«Пока все замечательно. Я с нетерпением ждал этого нового турнира. Думаю, что это отлично – совместный формат для женщин и мужчин.

Я такого никогда не делал, поэтому очень хотел получить удовольствие от нового турнира. Быть капитаном – это, конечно, другая роль. Пока это отличный опыт. Мне очень нравится быть на скамейке, разговаривать с игроками, смотреть, как они думают и оценивают корт. Это совсем другое видение – быть в стороне и непосредственно наблюдать за происходящим. Можно многому научиться. Да, пока что я доволен этой работой.

А как игрок, конечно, я всегда сильно на себя давлю, особенно когда выступаю за команду, потому что хочется играть еще лучше и быть уверенным, что делаешь правильные вещи. Это всегда нелегко. Думаю, два дня с командой были потрясающими. У нас хороший настрой. Мы прекрасно друг друга знаем. Нам нравится вместе играть. Пока все хорошо».

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