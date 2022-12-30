Стэн Вавринка: «Я считаю, что еще могу выигрывать турниры. Не уверен, какого уровня, но пока получаю удовольствие от того, чем занимаюсь, буду продолжать»
Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка рассказал, что мотивирует его на данном этапе карьеры.
– Роджер и Рафа вернулись после операций в 30 с лишним лет и выиграли «Большие шлемы». Как вы думаете, сможете ли вы вернуться на этот уровень?
– Нет, не думаю. Невозможно сравнивать Роджера и Рафу с остальными игроками. Мы все разные.
В 2017-м я перенес первую серьезную операцию. Вернулся в топ-20. Играл на очень высоком уровне и был этим очень доволен. Теперь я перенес еще одну. Мне 37 лет, в следующем году будет 38. Я не молодею, и от этого сложнее.
Я считаю, что еще способен показать большие результаты, что могу выигрывать турниры. Надеюсь, сделаю это в следующем сезоне. Не уверен, турниры какого уровня, но да, пока я получаю удовольствие от того, чем занимаюсь, люблю свое дело, знаю, что делаю все правильно, чтобы показывать максимум, я буду продолжать.
– Так вы сейчас оцениваете успех? Вы стремитесь получать удовольствие, а не показывать результаты?
– Думаю, все вместе. Конечно, если просто проигрывать каждую неделю, то нет такого удовольствия, и тогда не вижу причин продолжать, потому что все равно хочется... Как я обычно говорю, я люблю игру, люблю то, что требуется, чтобы быть в туре, но, выходя на корт, я хочу понимать, что могу выигрывать матчи. Пока мне это удается, поэтому я доволен.
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