Феликс Оже-Альяссим: «Победа в Кубке Дэвиса придала мне большую уверенность в себе»

Феликс Оже-Альяссим рассказал, как победа в Кубке Дэвиса повлияла на его уверенность.

– Это был прекрасный момент для меня, для всей команды, для страны. Лично для меня было важно оказаться в финале такого масштаба, проявить себя и постараться выиграть для страны. Это момент очень высокого давления, хорошая игра в такие моменты и победа придают любому игроку большую уверенность.

Конечно, это не первый такой раз. Я бывал в подобных ситуациях. Но возможность сделать это снова и выиграть для команды решающий матч – это чрезвычайно особенно. Конечно, я горжусь этим достижением, оно придало мне много уверенности в себе.

– Вы получили общественное признание в Канаде?

– Думаю, это не было прямым следствием победы в Кубке Дэвиса. Я чувствую, что люди все больше и больше узнают о теннисе, и надеюсь, мы увидим, как молодые люди начнут заниматься теннисом, следить за спортом в целом, за игроками.

Но не то чтобы мои узнаваемость и популярность после Кубка Дэвиса взлетели до небес. Мне кажется, за последние пару лет интерес ко мне был довольно стабильным.

– Если вы выиграете Australian Open, то...

– Конечно.

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