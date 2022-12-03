Оже-Альяссим о благотворительности: «Я делаю это не для того, чтобы лучше себя чувствовать или крепче спать по ночам. Делиться очень важно»

Шестая ракетка мира рассказал о поездке в Того и объяснил, почему занимается благотворительностью.

– В 2013 году я приехал на две недели, чтобы увидеть страну, где вырос мой отец, и встретиться с семьей. Тогда я познакомился со своей бабушкой по материнской линии и дядями. Это было замечательно. Теперь я приехал в другом статусе и смотрю другими глазами. Все иначе. (Улыбается.)

Меня не встречали в аэропорту, Я хотел, чтобы приезд был незаметным, обычным и скромным. Но в школах и других местах, которые мы посетили, всегда был праздничный прием, с традиционными приветственными песнями и танцами. Девять лет назад такого не было! Я увидел пользу от проекта, как мы влияем на школы, на профподготовку в разных деревнях.

– Когда вы захотели помогать?

– Отец рассказывал мне много историй о своем детстве, об упущенных возможностях. Он смог уехать в Канаду и дал мне возможность расти там, но так получается не у всех. Родители объяснили это нам с сестрой. Важно отдавать при любой возможности. В 2013 году я был чрезвычайно тронут. Мы дали немного денег молодой девушке, которая вместе с матерью продавала хлеб на обочине дороги. Она была растрогана, заулыбалась. Это было немного для нас, но так много для нее... Я подумал, что хотел бы делать больше.

– Парадокс в том, чтобы вы играете в королевский спорт, построенный на эгоизме и эгоцентризме...

– Я стараюсь смотреть на жизнь глобально, в долгосрочной перспективе. Сейчас я теннисист, но так будет не всегда. Как молодой человек строит свою жизнь, так и я должен строить свою карьеру. Но это не совсем эгоизм, потому что лучший способ помогать – это самому быть в хорошем положении. Если у меня будет хорошая карьера, если я стану лучшим теннисистом, каким только могу быть, если я буду примером для молодежи, у меня будет гораздо больше средств и времени, чтобы помогать, когда я закончу. Если бы в подростковом возрасте или в начале профессиональной карьеры я начал слишком распыляться, тратя время на все подряд, то сейчас я бы хуже играл и у меня было бы меньше возможностей помогать. В конечном счете от этого никто бы не выиграл.

– У многих игроков есть фонды. Это еще и способ успокоить совесть?

– Я не могу говорить за других, но мне помогли, и я знаю, что не у всех есть такая возможность. У меня есть друзья детства, которые не добились такого успеха, как я. Я делаю это не для того, чтобы лучше себя чувствовать или сказать себе, что так я буду крепче спать по ночам. Но если бы я ничего не делал, я, наверное, был бы меньше собой доволен. Делиться очень важно.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе