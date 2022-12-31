Зверев о поражении от Лехечки: «Мой теннис далек от того уровня, на котором хочется быть. Но это нормально, когда не играешь семь месяцев»

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Александр Зверев прокомментировал поражение от Иржи Лехечки в первом матче нового сезона. Немец уступил со счетом 4:6, 2:6 на групповом этапе United Cup.

В этом году на «Ролан Гаррос» Зверев порвал связки голеностопа и вернулся на корт только на выставочных турнирах в межсезонье.

– По ощущениям я чувствовал себя нормально. Но думаю, мой теннис далек от того уровня, на котором хочется быть. Но это нормально, когда не играешь семь месяцев. Некоторые вещи отличаются от тех, к которым я привык. Я устаю намного быстрее, чем раньше. Но опять же, это нормально, если ты не играешь.

– Переживали ли вы за голеностоп во время матча? Я знаю, что вы играли на выставочных турнирах, но в официальных матчах все по-другому. Что вы чувствовали в плане физподготовки во время матча?

– Возможно, нет. Физически я не на том уровне, на котором должен быть. Это даже не обсуждается. Я устаю намного быстрее, чем всегда. Я не так быстр, каким, вероятно, был.

Если честно, у меня ничего не болит уже две-три недели, начиная с Саудовской Аравии. До этого я чувствовал боль и не мог делать все что хотел.

Не думаю, что все будет хорошо завтра-послезавтра. Пройдет несколько недель, прежде чем я вернусь на тот уровень, на котором хочу быть.

– Что дальше: снова сконцентрируетесь на физической форме, не завышая ожидания от Australian Open?

– Я думаю, что сейчас трудно возлагать большие надежды. Было бы нереалистично и довольно глупо с моей стороны возлагать надежды на победу или что-то в этом роде.

Конечно, я хочу победить. Все хотят победить. Но для меня важнее вернуться к своей привычной форме.

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