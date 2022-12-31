Аделаида (WTA). Касаткина стартует матчем с квалифаером, Кудерметова встретится с Анисимовой, Александрова – с Вондроушовой, Самсонова – с Чжан Шуай
Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Аделаиде, который пройдет со 2 по 8 января.
В первом круге Дарья Касаткина (3) сыграет с квалифаером, Вероника Кудерметова (4) – с Амандой Анисимовой.
Екатерина Александрова (8) встретится с Маркетой Вондроушовой, Людмила Самсонова – с Чжан Шуай.
Чемпионка «Уимблдона» Елена Рыбакина поборется с Даниэль Коллинс (5), Елена Остапенко (7) – с Каролиной Плишковой.
Онс Жабер (1) и Арина Соболенко (2) начнут со второго раунда.
Полностью сетка здесь.
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