Аделаида (WTA). Касаткина стартует матчем с квалифаером, Кудерметова встретится с Анисимовой, Александрова – с Вондроушовой, Самсонова – с Чжан Шуай

Теги WTA Онс Жабер Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Алена Остапенко Екатерина Александрова Арина Соболенко Елена Рыбакина Людмила Самсонова Adelaide International Теннис

Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Аделаиде, который пройдет со 2 по 8 января.

В первом круге Дарья Касаткина (3) сыграет с квалифаером, Вероника Кудерметова (4) – с Амандой Анисимовой.

Екатерина Александрова (8) встретится с Маркетой Вондроушовой, Людмила Самсонова – с Чжан Шуай.

Чемпионка «Уимблдона» Елена Рыбакина поборется с Даниэль Коллинс (5), Елена Остапенко (7) – с Каролиной Плишковой.

Онс Жабер (1) и Арина Соболенко (2) начнут со второго раунда.

Полностью сетка здесь.

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3 комментария

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antonanton_
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Кудерметова окружена 😬 вообще много матчей крутых может получиться
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nepala mama
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Ответ nepala mama
сетка жесть а у Касатика халява
да еще и Швентек нет, кайф Дашке)
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nepala mama
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сетка жесть а у Касатика халява
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