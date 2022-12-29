Иванович о завершении карьеры: «Шесть лет назад я приняла очень трудное решение, но никогда о нем не жалела. Счастлива быть там, где нахожусь»

Теги Ана Иванович WTA соцсети Теннис

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович рассказала, думала ли она о возвращении в тур.

«Если честно, не совсем. Конечно, это было очень трудное решение. Теннис – большая часть моей жизни и то, что я очень люблю, но в то же время я очень счастлива быть там, где нахожусь.

Шесть лет назад я приняла очень трудное решение, но никогда о нем не жалела. Да, было очень тяжело, но теннис все еще моя страсть. В тот момент я боролась с большим количеством травм и чувствовала, что никогда не смогу набрать ту форму, которая приведет меня к вершине. Я действительно почувствовала, что пришло время уйти».

Ана Иванович уже 6 лет не играет в теннис, но очень много зарабатывает – по контракту, которого нет даже у Курниковой

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VOLTER
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ушла вовремя.
Выбрала богатого мужчину,который не будет изменять.
Что ещё надо для полного счастья.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
За богача Швайнштайгера выскочила, чего жалеть-то? Всё равно уже к тому времени её возили по корту все, кому не лень.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Раеовато закончила
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sincere
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Были же времена в женском теннисе, когда было за кого поболеть... и не одна, а несколько)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий