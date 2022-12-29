Иванович о завершении карьеры: «Шесть лет назад я приняла очень трудное решение, но никогда о нем не жалела. Счастлива быть там, где нахожусь»

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович рассказала, думала ли она о возвращении в тур.

«Если честно, не совсем. Конечно, это было очень трудное решение. Теннис – большая часть моей жизни и то, что я очень люблю, но в то же время я очень счастлива быть там, где нахожусь.

Шесть лет назад я приняла очень трудное решение, но никогда о нем не жалела. Да, было очень тяжело, но теннис все еще моя страсть. В тот момент я боролась с большим количеством травм и чувствовала, что никогда не смогу набрать ту форму, которая приведет меня к вершине. Я действительно почувствовала, что пришло время уйти».

Ана Иванович уже 6 лет не играет в теннис, но очень много зарабатывает – по контракту, которого нет даже у Курниковой

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