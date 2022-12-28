Каспер Рууд: «Если хорошо выступлю в Австралии, то могу снова побороться за первую строчку»

Теги ATP Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд прокомментировал то, что в 2022-м был в одной победе от первой строчки рейтинга. Если бы он выиграл финал US Open, то возглавил бы рейтинг.

«Если и будет момент, когда это снова может произойти, то он будет в ближайшем будущем. Если я хорошо выступлю в Австралии, то могу снова побороться за первую строчку.

Это меня мотивирует. Потому что я знаю, что один раз был близок, но может получиться, что ближе уже не подберусь. А, может быть, я стану первым. Или снова окажусь близок.

Последний сезон показал мне, что у меня есть потенциал. Если я продолжу все делать правильно, упорно работать, то могу снова оказаться в этом положении. Или это может и не произойти – в спорте никогда не знаешь».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Монсеньор Мартинес
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Шанс только на Австралии, потому как вряд ли получится повторить финалы на Гарросе и ЮС. А вот в Австралии будет до невозможности мотивированный Джокович как минимум
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Наивный норвежский геронтофил ))
Сезон 2022 останется лучшим в его карьере.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stivi M.D.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Позорник выиграй сперва сет у топ-5, потом о первой строчке мечтай
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Шептухин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ N.S.A.8.5
Как только Джокович покинул первую строчку, так сразу всё размечтались, а до этого и не слова о первой строчки
Точно, судя по итоговому ребята могут быть на первой строчке только в случае отсутствия Новака на 50% процентах ТБШ и мастерсах и вычета очков за Уимблдон.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
N.S.A.8.5
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как только Джокович покинул первую строчку, так сразу всё размечтались, а до этого и не слова о первой строчки
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий