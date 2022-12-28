Каспер Рууд: «Если хорошо выступлю в Австралии, то могу снова побороться за первую строчку»

прокомментировал то, что в 2022-м был в одной победе от первой строчки рейтинга. Если бы он выиграл финал , то возглавил бы рейтинг.

«Если и будет момент, когда это снова может произойти, то он будет в ближайшем будущем. Если я хорошо выступлю в , то могу снова побороться за первую строчку.

Это меня мотивирует. Потому что я знаю, что один раз был близок, но может получиться, что ближе уже не подберусь. А, может быть, я стану первым. Или снова окажусь близок.

Последний сезон показал мне, что у меня есть потенциал. Если я продолжу все делать правильно, упорно работать, то могу снова оказаться в этом положении. Или это может и не произойти – в спорте никогда не знаешь».

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