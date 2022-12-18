Каспер Рууд: «Мой теннис не самый мощный, яркий или красивый, но моя цель – стабильность и надежность. Я беру пример с Баутисты-Агута»

Третья ракетка мира оценил свой игровой стиль.

«Мой теннис не самый мощный, яркий или красивый, но моя цель – стабильность и надежность. Я беру пример с . Он показал мне, что если стабильно выступать на протяжении всего года, то есть хорошие возможности».

Также норвежец высказался, когда проведет предсезонную подготовку.

«Когда я согласился на выставочные матчи с Рафой, мы решили просто продолжать, а после сделать паузу и поработать над моим теннисом».

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