Каспер Рууд: «Мой теннис не самый мощный, яркий или красивый, но моя цель – стабильность и надежность. Я беру пример с Баутисты-Агута»

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Третья ракетка мира Каспер Рууд оценил свой игровой стиль.

«Мой теннис не самый мощный, яркий или красивый, но моя цель – стабильность и надежность. Я беру пример с Баутисты-Агута. Он показал мне, что если стабильно выступать на протяжении всего года, то есть хорошие возможности».

Также норвежец высказался, когда проведет предсезонную подготовку.

«Когда я согласился на выставочные матчи с Рафой, мы решили просто продолжать, а после Australian Open сделать паузу и поработать над моим теннисом».

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