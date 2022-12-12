Кириос о том, что занимает вторую позицию в рейтинге UTR: «В ATP все основано на стабильности и на том, сколько ты играешь. Не на навыках и форме🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️»

Ник Кириос прокомментировал то, что занимает второе место в рейтинге UTR, будучи №22 в ATP.

Universal Tennis Rating (UTR) – это глобальная рейтинговая система, которая оценивает игроков по одной и той же шкале от 1 до 16,50 на основе результатов матча и рейтинга соперников.

«Я говорил об этом раньше. Нынешняя рейтинговая система [ATP] основана на стабильности и на том, сколько ты играешь. Не на навыках и форме🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️», – написал австралиец.

Топ-10 рейтинга UTR можно посмотреть здесь.

Джокович, Tennis Australia и агентство Федерера будут сотрудничать с рейтинговой системой UTR

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