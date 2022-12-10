Кириос о том, что его считают претендентом на ТБШ: «Это непросто, но я много работал, чтобы использовать это как топливо»

рассказал, как справляется с тем, что его считают претендентом на «Большие шлемы».

«Я всегда считаю, что давление – это привилегия. В настоящей жизни профессиональные теннисисты особого давления не испытывают. Мы отлично зарабатываем, ездим по всему миру со своими любимыми людьми.

В целом это никакое не давление. Но я прекрасно понимаю, каково выходить на корт с ожиданиями, под разговоры, что Ник Кириос имеет реальные шансы на победу на «Большом шлеме». В связи с давление особенно высокое, в Австралии все от меня ждут больших результатов.

Иногда с этим трудно справляться. Находиться в центре внимания непросто.

Но мне кажется, что я это принял, готов к трудностям. Это непросто, но я много работал, чтобы использовать это как топливо».

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