Кириос о том, что Джокович пропустил два ТБШ в 2022-м: «Если выигрываешь, но не проходишь Новака, то понимаешь, что это не совсем настоящий турнир»

Теги Новак Джокович ATP Ник Кириос Теннис

Австралиец Ник Кириос уверен, что Новак Джокович должен участвовать во всех «Больших шлемах». В 2022-м серб пропустил Australian Open и US Open, так как не привит от коронавируса.

«Я считаю, что Новак должен играть во что бы то ни стало. Он один из величайших игроков в истории, и пока он в туре, он нужен нам на этих турнирах.

Как соперник я хочу, чтобы он участвовал. А если выигрываешь, но не проходишь Новака, то понимаешь, что это не совсем настоящий турнир».

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2 комментария

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Raul7Realmadrid
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Слишком много гонора от игрока, который к 27 годам случайно попал в финал шлема благодаря снятию Надаля.
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N.S.A.8.5
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Намекает что он финалист должен стоять на равне с победителями Шлемов, как Надаль и Алькарас?
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