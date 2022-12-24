Кириос о том, что Джокович пропустил два ТБШ в 2022-м: «Если выигрываешь, но не проходишь Новака, то понимаешь, что это не совсем настоящий турнир»
Австралиец Ник Кириос уверен, что Новак Джокович должен участвовать во всех «Больших шлемах». В 2022-м серб пропустил Australian Open и US Open, так как не привит от коронавируса.
«Я считаю, что Новак должен играть во что бы то ни стало. Он один из величайших игроков в истории, и пока он в туре, он нужен нам на этих турнирах.
Как соперник я хочу, чтобы он участвовал. А если выигрываешь, но не проходишь Новака, то понимаешь, что это не совсем настоящий турнир».
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