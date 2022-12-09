Ник Кириос: «Ни один турнир не будет полноценным без Джоковича. Он, Федерер и Надаль всегда были трехголовым монстром, которого все хотели победить»

Ник Кириос прокомментировал, что Новаку Джоковичу разрешили въезд в Австралию. Теперь серб сможет принять участие в Australian Open.

«Он здоров, готов играть и устраивать шоу для наших болельщиков и для нашей страны – нам очень повезло, что он у нас есть. На мой взгляд, он лучший игрок в мире, я рад, что мы снова можем его встретить в Австралии, что он приедет и покажет, какой он великий теннисист.

Мне кажется, ни один турнир не будет полноценным без Новака. Джокович, Федерер и Надаль всегда были трехголовым монстром, которого все хотели победить.

Новак знает, что я был единственным человеком, который действительно заступился за него, когда возникла реальная проблема. Я уважаю того, кто заступается за тебя перед всей нацией – вот когда завоевывается уважение, а не поведением на корте по отношению друг к другу».

Джокович и Кириос разыграли титул «Уимблдона». Ник годами травил Новака, но поддержал во время депортации – и теперь у них дружба

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