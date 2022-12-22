Кириос о том, что Джокович снялся с их матча в Дубае: «Я очень хотел сыграть с Новаком. Но он должен заботиться о своем организме, ему предстоят важные несколько месяцев»
Ник Кириос прокомментировал то, что Новак Джокович снялся с их выставочного матча в Дубае. В итоге австралиец проиграл Григору Димитрову (6:7(5), 3:6).
«Конечно, я очень ждал матча с Новаком после финала «Уимблдона» и всего прочего, хотел выйти и с ним повеселиться.
Но он должен заботиться о своем организме, и понятно, что ему предстоят важные несколько месяцев, ожидания высокие, поэтому я не удивился отказу, если он не чувствовал себя на 100%.
Но Григор – мой хороший приятель, было здорово выйти на корт и снова немного потрудиться. Физически я с каждым днем чувствую себя немного лучше. Я провел два тяжелых одиночных матча, чувствовал себя хорошо, отыграл без каких-либо проблем, так что это плюс».
Комментарии