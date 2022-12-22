Дубай. Выставочный турнир. Зверев и Рыбакина играют с Мирзой и Оже-Альяссимом, Павлюченкова встретится со Швентек, Руне – с Тимом

Анастасия Павлюченкова поборется с Игой Швентек на выставочном турнире в Дубае.

Состав команды Eagles: Ник Кириос, Каролин Гарсия, Рохан Бопанна, Бьянка Андрееску, Андреас Сеппи.

Falcons: Новак Джокович, Арина Соболенко, Григор Димитров, Паула Бадоса.

Hawks: Александр Зверев, Елена Рыбакина, Доминик Тим, Анетт Контавейт (снялась), Анастасия Павлюченкова.

Kites: Феликс Оже-Альяссим, Ига Швентек, Хольгер Руне, Саня Мирза, Эжени Бушар.

World Tennis League

Дубай, ОАЭ

19 – 24 декабря 2022

Крытые корты, хард

Групповой этап

Hawks – Kites

Александр Зверев/ Елена Рыбакина (Hawks) – Саня Мирза/ Феликс Оже-Альяссим (Kites)

Анастасия Павлюченкова (Hawks) – Ига Швентек (Kites)

Доминик Тим (Hawks) – Хольгер Руне (Kites)