Дубай. Выставочный турнир. Зверев и Рыбакина играют с Мирзой и Оже-Альяссимом, Павлюченкова встретится со Швентек, Руне – с Тимом
Анастасия Павлюченкова поборется с Игой Швентек на выставочном турнире в Дубае.
Состав команды Eagles: Ник Кириос, Каролин Гарсия, Рохан Бопанна, Бьянка Андрееску, Андреас Сеппи.
Falcons: Новак Джокович, Арина Соболенко, Григор Димитров, Паула Бадоса.
Hawks: Александр Зверев, Елена Рыбакина, Доминик Тим, Анетт Контавейт (снялась), Анастасия Павлюченкова.
Kites: Феликс Оже-Альяссим, Ига Швентек, Хольгер Руне, Саня Мирза, Эжени Бушар.
World Tennis League
Дубай, ОАЭ
19 – 24 декабря 2022
Крытые корты, хард
Групповой этап
Hawks – Kites
Александр Зверев/ Елена Рыбакина (Hawks) – Саня Мирза/ Феликс Оже-Альяссим (Kites)
Анастасия Павлюченкова (Hawks) – Ига Швентек (Kites)
Доминик Тим (Hawks) – Хольгер Руне (Kites)
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