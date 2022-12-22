Муратоглу о том, может ли Руне стать №1 в 2023-м: «Нет ничего плохого в больших амбициях. Будет чрезвычайно трудно, но это не нереально»

Тренер Хольгера Руне ответил, может ли датчанин в следующем году возглавить рейтинг.

«Я считаю, что все реально. Если ставить себе ограничения, то ни при каких обстоятельствах их не преодолеешь, поэтому он абсолютно прав, ставя высокие цели. В его случае это срабатывает.

Нет ничего плохого в больших амбициях. Хольгер постоянно ставит высокие цели, но именно поэтому он способен добиваться больших результатов. Он себя не ограничивает, и если он достигает целей, это замечательно. Если он не пока не станет №1, ничего страшного. Он отложит это на полгода, год, два, три – столько, сколько потребуется.

Я думаю, что в зависимости от характера, можно воспринимать амбиции как давление или, наоборот, как очень сильную мотивацию. Хольгер любит вызовы, так что ему это помогает.

Стать первым в следующем году – реально ли это? Почему бы и нет. Когда делаешь то, что сделал он, все возможно. Теперь ему нужно будет весь год выступать так же, как в Берси, и особенно на турнирах «Большого шлема» и «Мастерсах», которые имеют наибольшее значение.

Конечно, будет нелегко, но если бы было легко стать лучшим в мире, мы бы знали. Реально ли это? Это не нереально. Будет чрезвычайно трудно, но это не нереально.

Когда хочешь стать №1, шаги простые. Нужно блестяще выступать на «Мастерсах». Он должен выиграть как минимум три, а если хочет возглавить рейтинг, то и как минимум один турнир «Большого шлема». Но мы стараемся не заглядывать слишком далеко вперед, потому что полезно ориентироваться на краткосрочную перспективу.

В долгосрочной перспективе он должен там закрепиться. Вот какую цель я поставил, так что он знает, что должен делать. Это будет нелегко, но трудности делают профессиональный спорт увлекательным», – сказал Патрик Муратоглу.

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