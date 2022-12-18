Руне о том, что поможет стать №1: «Сохранять хладнокровие в важные моменты, быть смелым»

11-я ракетка мира ответил, что должен делать, чтобы возглавить рейтинг.

«Безусловно, нужно дальше прибавлять. Дальше улучшать подачу, прием, все, что возможно. И то же самое с психологией: сохранять хладнокровие в важные моменты, быть смелым. Есть много мелочей, которые так важны.

Кроме того, теперь, когда я побывал в топ-10, будет еще сложнее, потому что люди лучше узнают мою игру, поэтому я должен продолжать прогрессировать. Это будет весело и отличный опыт».

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