Руне о том, что поможет стать №1: «Сохранять хладнокровие в важные моменты, быть смелым»

Теги ATP Хольгер Руне Теннис

11-я ракетка мира Хольгер Руне ответил, что должен делать, чтобы возглавить рейтинг.

«Безусловно, нужно дальше прибавлять. Дальше улучшать подачу, прием, все, что возможно. И то же самое с психологией: сохранять хладнокровие в важные моменты, быть смелым. Есть много мелочей, которые так важны.

Кроме того, теперь, когда я побывал в топ-10, будет еще сложнее, потому что люди лучше узнают мою игру, поэтому я должен продолжать прогрессировать. Это будет весело и отличный опыт».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные