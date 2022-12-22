Александрова о слухах, что она якобы хочет играть за Чехию: «Я сама не поняла, что это было. Ничего такого нет»

прокомментировала слухи о желании сменить спортивное гражданство. 19-я ракетка мира живет и тренируется в Чехии.

«Я сама не поняла, что это было. Мне просто скинули ссылку на статью. Я такая думаю: о, интересно, оказывается, я в процессе переговоров уже где-то. Нет, ничего такого нет», – сказала Александрова в интервью каналу «Теннисный рай».

Тарпищев о том, что Александрова якобы хочет играть за Чехию: «О ее планах мне ничего неизвестно»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе