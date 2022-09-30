Тарпищев о том, что Александрова якобы хочет играть за Чехию: «О ее планах мне ничего неизвестно»

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Президент ФТР Шамиль Тарпищев высказался о том, что Екатерина Александрова якобы планирует играть за Чехию.

«Действительно, Александрова уже очень давно живет в Чехии. Она там и тренируется, работает под руководством местных специалистов. Однако о ее планах выступать под флагом этой страны мне ничего неизвестно. По крайней мере со мной она на эту тему не говорила.

Правда, сейчас я занимаюсь женским теннисом меньше, этот вопрос курирует Игорь Андреев. Но и он мне на этот счет ничего не докладывал», – цитирует Тарпищева Betonmobile.ru.

Источник сообщает, что Александрова ведет переговоры о смене гражданства с местной теннисной федерацией. 

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