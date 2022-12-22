Каролин Гарсия: «Я на пике возможностей. Мечта о победе на «Большом шлеме» становится более осязаемой»

Четвертая ракетка мира считает, что способна выиграть турнир «Большого шлема».

«Я на пике возможностей. После полуфинала и титула на итоговом мечта о победе на «Большом шлеме» становится более осязаемой, более конкретной, даже если путь еще далек.

Мне все равно нужно выиграть семь матчей, чтобы взять «Большой шлем», на это итоговый не влияет. Думаю, все это придает уверенности, что это достижимо. Показывает, что я способна выиграть «Большой шлем». Во многом это будут сложные две недели, но у меня есть нужный уровень игры.

Сейчас я лучше готова к плохим дням. Это не значит, что в такой день я возьму верх и обыграю соперницу. Но у меня есть такой потенциал».

Яростная Каролин Гарсия – чемпионка итогового турнира WTA. Она «закрыла рот» и уже полгода сметает всех с корта

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе