Каролин Гарсия: «Есть игроки, которые остались незамеченными, несмотря на победу на «Большом шлеме»

Четвертая ракетка мира рассказала, что для нее значит победа на итоговом турнире .

– На итоговом особый формат. Это единственный формат, где можно проиграть матч, но выиграть турнир. Вы говорили, что войти в историю – значит выиграть «Большой шлем». Вы чувствуете, что уже достигли чего-то важного?

– Итоговый – это особый турнир, но выиграть его – огромное достижение, потому что за одну неделю ты проводишь пять матчей против восьми лучших теннисисток мира. «Большой шлем» можно выиграть и без этого или сыграв только с одной такой соперницей. Здесь нужно победить четырех. Из-за такого высокого уровня итоговые WTA напряженнее и не похожи на другие турниры. Есть и такие игроки, которые остались незамеченными, несмотря на победу на «Большом шлеме».

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