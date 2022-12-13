Каролин Гарсия: «Есть игроки, которые остались незамеченными, несмотря на победу на «Большом шлеме»

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Четвертая ракетка мира Каролин Гарсия рассказала, что для нее значит победа на итоговом турнире WTA.

– На итоговом особый формат. Это единственный формат, где можно проиграть матч, но выиграть турнир. Вы говорили, что войти в историю – значит выиграть «Большой шлем». Вы чувствуете, что уже достигли чего-то важного?

– Итоговый – это особый турнир, но выиграть его – огромное достижение, потому что за одну неделю ты проводишь пять матчей против восьми лучших теннисисток мира. «Большой шлем» можно выиграть и без этого или сыграв только с одной такой соперницей. Здесь нужно победить четырех. Из-за такого высокого уровня итоговые WTA напряженнее и не похожи на другие турниры. Есть и такие игроки, которые остались незамеченными, несмотря на победу на «Большом шлеме».

Яростная Каролин Гарсия – чемпионка итогового турнира WTA. Она «закрыла рот» и уже полгода сметает всех с корта

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